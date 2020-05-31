Casino dünyası kaynıyor

Casino İşletmecileri Birliği, Bakanlar Kurulu’nun ‘1 Haziran tarihinde casinolar faaliyete yeniden açılabilir’ yönündeki kararını değerlendirmek üzere bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

Hararetli tartışmaların gölgesinde geçen toplantı neticesinde, casino sektöründe ciddi bir görüş ayrılığı yaşandı.

Tüm casino işletmecileri, 1 Haziran tarihinde casinoları faaliyete açmaya gerek olmadığı çünkü müşteri potansiyeli olmadığı yönünde görüş birliğine varırken, Bünyesinde 5 farklı casino barındıran Merit grubu ise yarın itibariyle casinolarını faaliyete açma kararı aldı. Bazı casinoların imtiyaz ödemelerini yapmalarına rağmen casinolarını yeniden faaliyete açmama kararına onay verdikleri de öğrenildi.

KKTC vatandaşlarının casinolara girişinin yasak olmasına rağmen, çok sayıda KKTC vatandaşının casinolara girip kumar oynadığı biliniyor. Bu gerçeği bilen casino işletmecileri, yurtdışından turistlerin ülkeye gelebileceği 1 Temmuz tarihine kadar casinoları yeniden faaliyete açmayı uygun bulmadı.

Merit grubu ise Casino İşletmecileri Birliği’yle hemfikir olmayarak 1 Haziran itibariyle casinolarını yeniden faaliyete açacağını duyurdu.

TURHAN: “CİB, BAKANLAR KURULU KARARININ ÜZERİNE KARAR ÜRETEMEZ”

Konuyla ilgili HABERCİ’ye açıklamalarda bulunan Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Merit’in her zaman olduğu gibi yine yasalar ışığında hareket ettiğini ve Bakanlar Kurulu kararını esas aldığını vurguladı. Casino İşletmecileri Birliği’nin Merit Grubu’na casinolarını faaliyete açtığı için yaptırım uygulayacağı konusuna da değinen Turhan, “Bakanlar Kurulu kararına uyup yasalara göre hareket ettiğimiz için mi yaptırım uygulanacak” diyerek Casino İşletmecileri Birliği’nin Bakanlar Kurulu kararının üzerinde bir karar üretemeyeceğinin altını çizdi.

ERBAŞ: “CİB OLARAK MERİT GRUBUNU KINIYORUZ”

Toplantı sonrası açıklama yapan Pasha Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, Casino İşletmecileri Birliği toplasında varılan görüşbirliği uyarınca, Merit Grubu haricindeki diğer tüm casinoların yeniden faaliyete açılmama kararı aldığını, Merit’in ise bu karara aykırı şekilde kendi doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. “Merit birliği bozma ve İstanbul Borsası’ndaki hareketlerde spekülasyon yaratma kararı almıştır” diyen Erbaş, “Casino İşletmecileri Birliği olarak bu kararı kınıyoruz. Tüm casino işletmecileri bu konuda görüş birliğine vardı ve ortak bir kararın altına imza attı. Pazartesi günü tüm bu kararları Sermaye Piyası Kurulu’na ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a göndereceğiz” açıklamasında bulundu.

İMTİYAZ ÜCRETLERİ ÖDENECEK

HABERCİ’nin hükümet kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Şans Oyunları Yasası’nın ilgili maddelerine göre, casinoların yeniden faaliyete açılmasalar dahi, devlete ödemeleri gereken imtiyaz ücretlerini ödemekle yükümlü oldukları da belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 19:40