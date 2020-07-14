Çantasında tabanca ve canlı mermi bulunan Hordan tutukladı

Beyarmudu köyünde bir evde arama yapıldığı sırada bahse konu evde misafir olarak kalmakta olan Osman Hordan (E-40) ikametgâhın penceresinden atlayıp dışarı çıktığı esnada tasarrufunda bulunan ve içerisinde bir adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan el çantasını yan taraftaki ikametgâhın avlusuna attığı sırada suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde ve taşıma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Tutukluluk duruşmasında hazır bulunan polis memuru Yılmaz Güney yemin altında verdiği şahadetinde 13.07.20 tarihinde Beyarmudu köyünde bir evde arama yapılmakta olduğu esnada aynı ikametgâhta misafir olarak bulunan zanlının pencereden atlayıp kaçmak isterken fark edildiğini söyledi. Pencereden atlayıp kaçmaya çalışan zanlının elinde tuttuğu çantasını yandaki evin avlusuna atarken tespit edilerek çantası içerisinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 9mm çapında 10 adet canlı mermi bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili herhangi bir ifade vermeyip sessizliğini koruduğuna dikkat çeken Güney, tahkikatın yeni olduğuna, emare alınan tabancanın başka olayla bağlantılı olup olmadığı konusunda incelenmek üzere PGM’ye gönderileceğini ve alınacak ifadelerin mevcudiyetine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)