Canlı yayında ‘Akıncı’nın temsilcisi’ krizi

Cumhurbaşkanı adaylarının bu seçim döneminde ilk kez televizyonlara "bildirerek temsilci göndermesi" usulü bu kez ekranlarda krize neden oldu.

Okan Veli Şafaklı’nın Kanal T’de sunduğu programda ‘Akıncı’nın temsilcisi’ krizi yaşandı.

Serdar Denktaş ile Erhan Arıklı'nın temsilcileri canlı yayında programı terk etti.

ZİYA EMİR İLE ENVER ÖZTÜRK STÜDYOYU TERK ETTİ

Programa bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın temsilcisi olarak katılan gazeteci Ziya Emir ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Erhan Arıklı’nın temsilcisi olarak katılan Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk programa ‘Akıncı’yı temsilen katılmadığını’ ifade eden Hasan Ulaş Altıok karşısında programı terk etti.

HASAN ULAŞ ALTIOK: "SİZ BİLİRSİNİZ... NE FARKEDER"

Eski Cumhuriyetçi Türk Parti'li (CTP) Altıok, “önemli mi, az önce başka programa Akıncı’nın temsilcisi olarak gittim, burada değilim. Siz bilirsiniz...” derken Ziya Emir ile Enver Öztürk "biz sizi Akıncı'nın temsilcisi olduğunuzu düşünerek geldik, bize öyle bildirildi" diyerek stüdyodan kalkarak programı canlı yayında terk ettiler.

Altıok'un neden böyle bir "ikilem" durumda kaldığı ya da "bırakıldığı" ise merak konusu...

ŞAFAKLI ZOR DURUMDA KALDI, SEYİRCİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Zor durumda kalan Okan Veli Şafaklı, dün yapılan programda seyircilerden "temsilci krizi" nedeniyle özür diledi.

Program, Okan Veli Şafaklı ile akademisyen Hasan Ulaş Altıok ikilisi ile devam etti.

Kıbrıs Postası