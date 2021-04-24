Canaltay: “Bu kişiler oradan nasıl çıktı aklım almıyor, soruşturma başlatacağız”

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, karantina uygulamasına tabi tutulmadan adaya giriş yapan kişilerle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, Sağlık Bakanlığı soruşturmasına ek kendisinin de araştırma başlatacağını söyledi.

Muhaceret Dairesi dışında Sağlık Bakanlığı ekipleri ve Turkcell görevlilerinin de elektronik bilezik takılması için alanda beklediği yönünde bilgi veren Canaltay, “Bahse konu kişiler oradan nasıl çıktı bilmiyorum. Nasıl başardı, aklım almadı. Alanda ciddi şekilde uygulama var.” dedi.

Bakan Canaltay, bununla birlikte “Uçak indiği ana kadar sorumluyuz, bizlik bir durum yok” diye de konuşarak, soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini de sözlerine ekledi.