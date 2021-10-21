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Can Yaman hayatını kaybetti̇

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Can Yaman hayatını kaybetti̇
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Girne-Tatlısu ana yolunda 10 Ekim’de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 49 yaşındaki Can Yaman, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi girişi civarında RA 215 plakalı motosikletiyle on gün önce kaza geçiren Can Yaman, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanmıştı.

49 yaşındaki Can Yaman, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

KKTC’de 2021’in trafik kayıpları 22’ye yükseldi.
        
        
  

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