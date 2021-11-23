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Çaluda ve Ünverdi para cezası aldı

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Çaluda ve Ünverdi para cezası aldı
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2009-13 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduğu esnada “Çalışma İzni Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı hareket” suçlarından yargılanan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Bakanı Şerife Ünverdi hakkındaki mahkeme kararı açıklandı.

Çalışma İzni Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı hareketten suçlu bulunan Aytaç Çaluda 10 bin TL, Şerife Ünverdi ise 14 bin TL para cezası aldı.

Mahkeme geçtiğimiz gün, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” tahtında aleyhlerine getirilen 18 davadan suçlu bulunup mahkûm ettiğini açıklamıştı.

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