Çaluda: “UBP’nin gerçek görüşü, hükümetin bozulmasından yanadır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu “#burasıönemli” isimli programa konuk olarak, UBP – HP koalisyonunun gidişatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amacının, parti içinde kaos yaratmak olmadığını vurgulayan Çaluda, “Sinirlenip de bir şeyler söylemiyorum. Mutlaka doğru gitmeyen bir şeyler vardır. Prensiplerimize, parti kurallarına aykırı faaliyetler olduğu için bu tepkiyi koymak zorundayız ” dedi.

“GİDİŞAT TAMAM DEĞİL”

“Halk artık hükümetten, bu ortaklıktan, gidişattan memnun değil” diyen Çaluda, “Gidişat tamam değil. Ortağımızın bu çocuksu davranışları, bizleri gerçekten yaralıyor. Halk artık partimize tepki göstermeye başlıyor” şeklinde konuştu.

UBP – HP hükümetinin, “büyük fedakarlıklar, sıkıntılar ve gerginliklerle” kurulduğunu söyleyen Çaluda, hükümetin kurulma sürecinde UBP’nin çok fazla taviz verdiğini ifade etti.

“ÖZET JET KRİZİ, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI TATAR’IN YIPRATILMASI İÇİN ORTAYA ÇIKTI”

Özel jet krizine değinen Çaluda, “Bu krizdeki esas neden, Cumhurbaşkanlığı seçimidir” iddiasını ortaya koyarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Sayın Genel Başkanımız Ersin Tatar da Cumhurbaşkanlığı’na adaydır, hükümet ortağı lideri Kudret Özersay da. Özersay, hükümet kurulurken, Tatar’ın aday olmasını istemiyordu. Hükümet kurulunca, çatı aday olabileceğini düşünüyordu. Ancak UBP, kendi adayını kendi belirler. Tüm bu kriz, Genel Başkan Tatar’ı yıpratmak içindi. Bu uçak ülkemize nasıl geldi? Bakanlar Kurulu kararı ile gelmedi mi? Resmi yollardan gelmedi mi? Uçak gece geliyor, sabah haber yapılıyor, öğlen saatlerinde çok ciddi kampanyalar başlıyor. Sayın Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığından geçilmesi yönünde kampanyalar başlıyor. Başbakan’a en yakın Bakanlardan birinin görevden alınması isteniyor. Tüm hedef, Tatar’ı yıpratmaktı.”

“BUNLARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ ARTIK GİZLİ DEĞİLDİR”

UBP’nin yetkili organlarının, koalisyon hükümetinin gidişatını görüşmeye başladığını ifade eden Çaluda, “Hükümetin bozulması, devam etmesi, farklı hükümet modelleri, erken seçim… Bunların görüşüldüğü artık gizli değildir. Seçim de dahil her konu değerlendirilecektir” dedi.

“UBP’NİN GERÇEK GÖRÜŞÜ, HÜKÜMETİN BOZULMASINDAN YANADIR”

“Yılsonuna erken seçim düşünülebilir” diyen Çaluda, “Şu anda UBP’nin gerçek görüşü, hükümetin bozulmasından yanadır. Hükümeti bozun, bitsin şeklinde tabandan telkinler gelmektedir. Artık bu konuları bir masa etrafında oturup konuşmalıyız. Hem biz hem toplum zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası