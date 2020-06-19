Çaluda da bayrak açtı

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Aytaç Çaluda, telefon ile katıldığı bir televizyon programında partisini sert bir dille eleştirdi UBP’nin hükümetten çekilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesinden söz eden Çaluda, “Ben onun başarılı olması için bugüne kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bu saatten sonra, onun da geleceğini düşünerek alacağı yanlış kararlara ortak olmayacağım.

Yaşananlar Halkın Partisi’nin komplosu. Hükümet devam ederse, Tatar’ın yanında olmayacağım” dedi.