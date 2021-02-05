Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyardı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlar tarafından bakanlığa cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapıldığını duyurdu.

Söz konusu kısa mesajların ve web adreslerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi. Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait "ssd.gov.ct.tr" ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait "ihtiyat.gov.ct.tr" adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşların özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması rica edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, vatandaşlarımızı destek ödemesi adı altında suiistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili olarak bakanlığımız , Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunmuştur. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.