Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan “Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak,“Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı” uygulanacağını duyurdu. Buna göre; 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak hava nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında, Bakanlık tarafından 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan “Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak,“Aşırı Sıcaklarda Dışarıda Çalışma Yasağı” uygulanacağını duyurdu. Buna göre; 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak hava nedeniyle, 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında, Bakanlık tarafından 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Söz konusu kararın; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’yle görüş alışverişinde bulunularak alındığı ifade edilen açıklamada, “Karara göre; 31 Ağustos Pazartesi gününden 5 Eylül Cumartesi gününe kadar; dışarıda çalışma saatleri,sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirlenmiştir” denildi. Açıklamada, çalışanların ve vatandaşların, yasağa aykırı bir durumu tespit etmeleri halinde bakanlığa bağlı ALO  102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunmaları istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ihbarların değerlendirileceğini ve yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağını da anımsattı.

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