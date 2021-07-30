Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine Erman Yaylalı atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan görevden alma ve atama kararnamesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar görevini yürüten Çelebi Ilık, dün itibariyle görevinden alındı ve yerine Erman Yaylalı atandı.

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Erman Yaylalı dün itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınmıştı.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde de görev yapan Çelebi Ilık’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar atandı.