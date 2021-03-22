Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL aktarıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bin 500 TL'lerin ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL aktarıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL aktarıldı
banner23

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 49 bin 805 kişiye yapılacak bin 500 TL’lik Koronavirüs desteği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 60 milyon TL'nin aktarıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonunda reel sektörün desteklenmesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında işyerlerinde  çalışan kişilere ücret desteği verilebilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçesinden 60 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesabına aktarılmıştır.”

Bakan Dursun Oğuz  yaptığı açıklamada, bin 500 TL’lik destekten Koronavirüs yardımı için müracaat eden toplam 49 bin 805 kişinin yararlanacağını belirtti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18