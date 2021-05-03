Çalışma Dairesi’nde 1 pozitif vaka!

banner32

Çalışma Dairesi’nde 1 pozitif vaka!
banner23

Çalışma Dairesi’nde 1 pozitif vaka! Çalışma Dairesi’nde çalışan bir personelin koronavirüs testi ‘pozitif’ çıktı, tüm temaslılar karantinaya alındı, bakanlık binası da dezenfekte edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin Koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığı saptandı. Koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı bildirildi. Tüm bakanlık binası ise dezenfekte edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakanlığımız binasında hizmet veren Çalışma Dairesi’ndeki bir temizlik görevlisinin bugün yapılan COVID-19  PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif tespit edilen personel, Sağlık Bakanlığı  yetkilileri tarafından  gerekli işlemleri yapılarak karantinaya alındı. Söz konusu personel ile temas edenlerde tespit edilerek, karantinaya alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında hizmet veren Çalışma Dairesi personeli ile bakanlık personeline PCR taraması yapılması için ise Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın...
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18