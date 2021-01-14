Çalışma Bakanlığı’nda pozitif vakaya rastlandı, daire iki gün kapalı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir personelin pozitif çıkması nedeniyle bakanlık bugün ve yarın işlemlere kapalı olacak. Vatandaşlar, bu süre zarfında işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Arşiv bölümünde çalışan bir personelin Covid 19 pozitif çıkması sonucu bakanlık önlem amacı ile iki gün kapatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman tüm personele bugün PCR testlerinin yapıldığını, testlerin pazar günü yineleneceğini söyledi. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işlemleri olan vatandaşların bu işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecekleri ifade edilirken, PCR test sonuçları negatif çıkan personelin 18 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta yeniden işbaşı yapacağı belirtildi.