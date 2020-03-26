" Çalışanlarımızla kaderimiz aynıdır"

Kıbrıs Türk inşaat taşeronları birliği yaptığı yazılı basın açıklamasındainşaat sektörünün zaten ekonomik kriz nedeniyle ayakta durmaya çalıştığını şimdi de coronavirüs salgını nedeniyle sarsılmış durumda olduğunu ifade ederek, “2020 yılı inşaat sektörü için kayıp bir yıl oldu” diye konuştu.

Osman Amca, yaklaşık 20 bine yakın işçinin ülkesine geri döndüğünü, inşaat sektöründe işlerin durduğuna vurgu yaparakTC vatandaşı olan işçilerin büyük bir kısmının ülkelerine döndüğünü şimdi de fırsat bu fırsat diyerek kaçak çalışanların olduğuna dikkat çekti.

K.T. İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca,inşaatların, inşaat sektörü olarak ekonomik yönden sarsılmış durumda olduğumuzu ifade ederek, son on beş gündür herşeyin durduğunu söyledi. “Hayat durdu” diyen Amca, önce sağlığın önemli olduğunu, herkesin bu süreçte sevdiklerini koruması gerektiğini belirtti. TC vatandaşı olan işçilerin büyük bir kısmının ülkelerine döndüğünü belirten Amca, kaçak çalışanların olduğunu söyledi.

“Çoğu sektör batabilir”

Amca,bu olaylar geçtikten sonra bile en az bir yıl herkesin sıkıntı çekeceğinin açıkça belli olduğunu belirterek, “çoğu sektör batacak”dedi. Amca, inşaat sektörü için 2020 yılının kayıp bir yıl olarak şimdiden görüldüğünü belirterek, 2020 yılında batmamak ve 2021 yılını görmek için mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Amca,hükümetin aldığı tedbirlerin sektörlere zarar verse bile desteklediğini ifade ederek, “biz sürekli bakanlarımızla ve hükümetimizle irtibat içerisindeyiz. İşçilerimiz mağdur kalmasın diye uğraşıyoruz. İşçilerimiz belli bir asgari ücretle ödensinler. Bu ölü dönemde çalışılmayan dönemde sigorta ve ihtiyat sandığının vergisinin iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Amca, hükümetten en büyük taleplerinin bu olduğunu söyledi.

“Halk ciddiye almıyor”

Amca,halkın alınması gereken tedbirlere kesinlikle uyması gerektiğini belirterek,

“1 Mayıs’tan önce inşaat sektörü dahil ülkede hiçbişey doğru düzgün normale dönüp başlayamaz. Halk durumu ciddiye almıyor. Hala dışarıda insanlar gezmeye devam ediyor ve böyle yaptıkları için sevdiklerini önemsemiyorlar. Umarım çok yakında bu kötü günleri atlatırız” dedi.

Amca, 15 gündür evlerimize kapatıldık çalışamıyoruz bakanlar kurulu toplanıp bazı kararlar almıştır ve bizlerde bu kararlara uymak zorundayız. Üyelerimiz gün işleyip gün yiyen inşaat ustalarından oluşmaktadır. Üretim sektörünün tam da göbeğindeyiz ülke ekonomisine direkt katkısı bulunan emeğiyle ve sermayesiyle katma değer sağlamaya çalışıyoruz ama yanımızda çalıştırdığımız işçilerimizinde yaşam şekilleri tıpkı bizlerle aynisidir.

" Çalışanlarımızla kaderimiz aynidir"

Osman Amca kendi ve işçilerin kaderlerinin ayni olduğunun altını çizerek, bir hafta çalışmazsak aç kalabiliriz. Bizlere çalışmayacaksın diyenler bizim ne yiyip ne içeceğimizin hesabını yapamadılar. Yetkili makamlara defalarca telefon ederek isteklerimizi tekrarladık ve bizlere mart sonu itibarı ile sizlere 2000 TL ve krizin sürdüğü süre zarfında katkının devam edeceği sözünü verdiler diye konuştu.

Beklenen ekonomik paket nihayet dün açıklandı diyen Osman Amca, paketi görünce şoka uğradık paketten sadece büyük işletmelerin menfaatleri doğrultusunda koruyucu önlemler alındığını gördükten sonra adeta şok olduk diyerek, işe başlayacağımız gün geldiği zaman ki bu gün 1 Mayıs'tan önce olması mümkün değil, Taşeronlar Birliği üyelerinin ve ayni zamanda bizlere lojistik destek sağlayan esnafların işe başlamaları kolay olmayacaktır.

Osman Amca, hükümetten bazı taleplerimiz olacaktır diyerek, bu taleplerimiz işimize başlayabilmemiz ve devlete olan görevlerimizi yapmamız için olmazsa olmazımızdır, aksi halde devlete olan görevlerimizi yapmak istesek de yapamayacağız dedi.

"Hükümetten Taleplerimiz"

1- Sosyal devlet anlayışı ilebirlik beraberliğimizin korunabilmesi adına çalışmadığımız günler adına 31 mart itibarı ile 3 ay süre ile her çalışana 2000 TL maaş desteği yapılması.

2 - Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarımızın çalışamadığımız dönemde öteleme değil, iptal edilmesi.

3 - işe başlama günü alet edevatımızın bakımını yapıp hazır duruma gelebilmemiz için faizsiz kredi talepediyoruz. Pek tabii ki en önemli şey sağlığımızdır.