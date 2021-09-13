Çakıcı yeni yaşını esprili bir paylaşımla kutladı

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’ya ailesi, sevenleri, yoldaşları ve mesai arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

55 yaşına girdiğini esprili bir dille 2 tane 5 yan yana gelince 55 oluyor diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Çakıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İki tane 5’i yan yana koyunca ki o da bugün itibarı ile 55 ediyor yeni bir yaşı devirmiş oluyoruz… her yaş günümde ailem, arkadaşlarım, dostlarım, sevenlerim, meslektaşlarım, partililerim, hastalarım ve öğrencilerim gibi hayatıma zenginlik katanlar arayıp soruyorlar… şu ana kadar yapmak istediklerimin çoğunu gerçekleştirmiş biri olarak hayatımın bir sonraki çeyreğine girmiş oluyorum… kendim için huzurluyum ancak keşke yurduma da daha çok dokunabilseydim diyorum… ancak yine de herhalde dost zenginliği açısından en mutlu insanlardanım… daha da güzel günleri görmek adına yine heyecanla yaşamımı bu yaş günümde yaşamaya devam ediyorum… arayıp soran yazan hepinize teşekkür ediyorum…

Bizler de Haberal Kıbrıslı Ailesi olarak Mehmet Çakıcı’ya yeni yaşında sağlık mutluluk ve başarılar diliyoruz.