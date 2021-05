Çağman: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Toplum Genelinde Yaygınlaştırılması İçin Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz”

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, başta işveren ve çalışanlar olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağman, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 virüsünün tüm dünyayı sarstığı ve olağan üstü şartlar içinden geçtiğimiz bu dönem; çalışma hayatında iş güvenliği kadar iş sağlığının da ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışma yaşamının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği , yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil; her gün, her an , her yerde karşımıza çıkan, hayati önem taşıyan bir olgudur. Bu amaç doğrultusunda başta; işin insana, insanın da işe uygunluğunu sağlamak, ardından çalışma koşullarını yaratmak öncelikli olmalıdır.

Bakanlığımıza bağlı Çalışma Dairesi tarafından 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili tüzüklerin uygulamaları ile , iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği takipleri sürekli yapılmaktadır. Ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü” uyarınca yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının almış oldukları eğitimlere kurumsal bir yapı kazandırmak amacı ile Haziran 2020’de ilgili tüzük ile; İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları yetkilendirilmiştir.

2020-2021 döneminde Bakanlığımız tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonucunda başarılı olan 47 kişi Çalışma Dairesi tarafından yetkilendirilmiş ve ülkemizdeki yetkilendirilmiş iş sağlığı -güvenliği uzman sayısı 137’e yükselmiştir.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu yılki “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”nda öncelikli olarak çalışan, işveren ve dolaylı olarak toplumun, inşaat ve diğer sektörlerde kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemi vurgulamak ve yaygınlaştırmak için bir takım etkinlikler planladığını ifade eden Çağman, bu etkinlikler arasında; “inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme broşürünün toplumun her kesimine dağıtılarak bilinç yaratılması, inşaat sektöründe kişisel koruyucu kullanımının önemine ilişkin animasyon videosu hazırlanması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla başta billboardların ve afişlerin hazırlanarak kitle iletişim araçlarından ve sosyal medya mecralarından yararlanılmasının” yer aldığını kaydetti.

Ayrıca Çalışma Dairesi müfettişlerinin Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Mağusa sanayi bölgelerine ziyaretler yaparak, örnekleme usulü ile seçilen iş yerlerindeki çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu ekipman dağıtımı ve bu ekipmanların kullanımının önemine ilişkin bilgi vermesinin planlandığını ifade eden Çağman, şöyle devam etti:

“Bakanlığımız, tüm ilçelerimizde, 100 ve üzerinde çalışanı bulunan ve 2019’dan bugüne kadar iş kazası olmayan örnek iş yerlerine; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımıza asgari yeterlilik göstererek, işyerlerinde iş kazası olmasını önlediklerinden dolayı, teşekkür belgesi verilmesi için de çalışma başlatmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta işveren ve çalışanlarımız olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Önlemenin ödemekten daha ucuz ve insani olduğunu hatırlatarak; tüm iş yerlerimizi Covid-19 virüsüne karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gerekliliklerini yerine getirmeye ve önlemleri almaya davet ederken , 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen işçi kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni eder; tüm çalışanlarımıza kazasız, sağlıklı ve güvenli günler dilerim.”