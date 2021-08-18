Çağlar Yüksel’in darp edildiği olayla ilgili yeni gelişme

Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

“Kıbrıs Gerçek” isimli haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı.

Polis, 2 Ağustos 2021 tarihinde, saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit Caddesi üzerindeki adresinde ikamet etmekte olan Çağlar Yüksel’in, ikametgâhının avlusu içerisine girdiği sırada, 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını aktardı.

Polis memuru Aydoğanlı, mesele ile ilgili yapılan tahkikat sonrasında şu anda Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan ve mesele ile bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Okan Bolatcıoğlu ile olay günü bahse konu olaydan hemen önce ve hemen sonra birçok kez telefonda konuştuğu alınan telefon dökümlerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Aydoğanlı, telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacağını söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.