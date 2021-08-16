Çağlar Yüksel’i darp ettiği düşünülen zanlı Şimşekatan, hastaneye kaldırıldı

Kıbrıs Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan hastaneye kaldırıldı. Şimşekatan’a anjiyo yapılacak olmasından ötürü dün mahkemeye çıkarılamadı. Gıyabında gerçekleşen duruşmada aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olguları aktardı. Polis, 2 Ağustos tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan Yüksel’in ikametgâhının avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 santimetrelik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

Yeminli şahadet veren polis memuru Bayır, aynı gün Yüksel’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını da aktardı.

Bayır, mesele ile ilgili yapılan tahkikat sonrasında şu anda Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan ve mesele ile bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Okan Bolatcıoğlu ile olay günü bahse konu olaydan hemen önce ve hemen sonra birçok kez telefonda konuştuğu alınan telefon dökümlerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Bayır, zanlının 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu kaydederek, zanlıdan yapılan ilk soruşturmasında yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

ZANLI 2 GÜN DAHA TUTUKLU

Polis, zanlıya anjiyo yapılacağından devlet hastanesinde müşahede altında olduğunu mahkemeye aktararak, zanlının aranan kişilere müdahale edebileceğini belirti ve poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.