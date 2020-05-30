Çağıner’den liderlere turizm için işbirliği çağrısı

Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, iki lider arasında başlayan sınır kapıları ile ilgili çalışmalara destek verdi.

Liderlerin, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ı etkileyen sürecin yaralarının sarılması için işbirliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çağıner, yaptığı açıklamada, hem sağlık hem de ekonomi alanında kuzey ve güneyin işbirliği olanaklarını artırması gerektiğinin altını çizdi.

Çağıner, Güney Kıbrıs’ta vaka sayılarının yok denecek bir noktaya geldiği ve pandeminin kontrol altına alındığı bu aşamada, 8 Haziran’dan itibaren sınır kapılarının açılmasına yönelik adımların da hükümet tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Çağıner, açıklamasında şunları kaydetti:

Dünyayı etkileyen pandemi süreci sonrası tüm ülkeler komşuları ile işbirliği içerisinde yaralarını sarıyor.

Bu süreçte Kıbrıs adasında da işbirliği yolları bulmak ve her iki tarafta da yara alan ekonomiyi ayağa kaldırmak için mücadele etmeliyiz.

Liderlerin kapıların açılmasına yönelik adımlarını destekliyoruz. Bunun kısa zamanda sağlık yönü de gözetilerek ileriye taşınmasına her türlü desteği vermeye hazırız.”