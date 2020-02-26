Çağıner Doğruladı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner , AnadoluJet ile yapılan görüşmeler sonucunda 1 Dolar artı vergiler şeklinde açıklanan kampanyaya yarından itibaren Ercan Havalimanı’nın da dahil edildiğini açıkladı.

Çağıner, AnadoluJet’in, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak indirim kampanyasına Ercan uçuşlarının da dahil edilmesi noktasında AnadoluJet ile bir dizi görüşme yaptıklarını ve önceden Ercan uçuşlarının bu kapsama alınmadığını ancak görüşmelerin ardından bu uçuşların da kapsam dahiline alındığını müjdeledi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart’a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle 29 Mart- 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 13:18