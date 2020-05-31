Çağıner: Daha uzun süre kapılar açılmayacaksa 1 Haziran’da otelleri neden açtınız?

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, hükümeti turizme ve turizm çalışanına karşı negatif ayrımcılık yapmakla suçladı ve sordu:

ALİ PİLLİ’NİN SÖZLERİ, HÜKÜMET KARARI MIDIR?...

Çağıner: “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ‘Hiçbir ülke ile sınırlarımızı o ülke sıfır vakaya ulaşana kadar ve üzerinde 14 gün geçene kadar açmayacağız’ şeklindeki sözleri hükümet politikası mıdır? Eğer Sayın Ali Pilli’nin konuştukları hükümet kararıysa, uzun süre daha kapılar açılmayacaksa, hükümet neden ‘1 Haziran’da oteller neden açılsın’ diye karar aldı? Bu zor dönemde neden biz açılmak için 100 binlerce dolarlık hazırlık yaptık, neden personelimizi eğittik? Bunu bilmek istiyoruz…”

“AÇIN AMA MÜŞTERİ GELMEYECEK, ÇALIŞANINDAN DA BANA NE” DİYEMEZSİNİZ …

“Turizm sektörü olarak, hükümetin aldığı kararlara saygılıyız ama bu saygımız istismar edilmemeli. Hükümete, almış oldukları kararların gereklerini yerine getirmeleri kaydıyla saygılıyız. ‘Açalım ama nasıl açalım?’ dedik, ‘böyle açın’ dediler böyle açtık. ‘Müşteri nasıl gelecek?’ dedik ‘böyle gelecek’ dediler onu da kabul ediyoruz ama şimdi kapıların ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Her şeye ‘tamam’ dedik ama ‘açın da müşteri gelmeyecek ve bana ne senin çalışanlarından’ derlerse, o zaman iş değişir.”

KAPATALIM TURİZMİ AMA BURADA VE BAĞLI SEKÖTRLERDE 20 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR...

“Hükümet kapı açıp açmama konusunda kararsız. Ülkenin gayrı safi milli hasılasının yüzde 20’sini oluşturan turizmi kapatalım mi? Tamam kapatalım… O zaman bu sektörde çalışan insanları ne yapacağımızı da bize söylemeleri gerekir. 20 bin kişi çalışıyor turizmde ve turizmle bağlantılı sektörlerde. Kiralık arabalardan rehberlere, turizm seyahat acentelerinden otellere, casinolara, taşımacılık firmalarına kadar. Turizmde ve ona bağlı sektörlerde bu insanlar ne yiyecek ne içecek bunu söylemeleri gerekiyor. Ancak kimse sormuyor, bu insanlar ne yiyor, ne içiyor diye.”

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÜLKE YÖNETİCİSİ OLDUNUZ…

“Hükümetin çalışma hayatıyla aldığı kararlarda sıkıntı var. Tüm sektörlere eşit davranılmıyor. Çalışma Bakanı’na sorduğunuzda ‘Neden böyle?’, ‘E ben Maliye Bakanlığı’ndan 5 kuruş alamıyorum, fonlardaki param da bitti’ diyor. Maliye Bakanı ise, ‘Benim kamu yükümlülüklerim var, sana nasıl kaynak aktaracağım?’ diye cevap veriyor. E peki o zaman niye hükümette yönetici oldunuz? Bunları yönetmek için değil mi? Biz yönetiyoruz işimizi. Bana kimse sormuyor. ‘Sen binlerce insanı nasıl para kazanmadan tutabiliyorsun?’ diye. Sen de yapacaksın, kimseyi aç bırakmayacaksın…”

Haber Kıbrıs