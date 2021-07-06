Cafer Gürcafer'den tüm işverenlere çağrı

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Cafer Gürcafer'den tüm işverenlere çağrı
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde açıkta işçi çalıştırılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Gürcafer, 12.00 ila 16.00 saatleri arasında, açıkta işçi çalıştırılmaması gerektiğini, bunun yanında o saatlerden doğacak iş gücü kaybının daha sonraki saatlere salkıtılarak önlenmesini söyleyerek, “Bu Bakanlar Kurulu kararına  dönüştürülmelidir” dedi.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Yıllardır aynı sorunla karşılaşıyoruz ve yıllardır aynı önerileri yapıyoruz, aynı tepkilerle karşılaşıyoruz. Dünya bu işi çoktan aştı. Biz ise her yıl yaz geldiğinde sanki yeni bir şeymiş gibi tartışmaya başlıyoruz. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok.

Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığı durumlarda saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırılmamasını, bunun yanında o saatlerden doğacak iş gücü kaybının daha sonraki saatlere salkıtılarak önlenmesini bir Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmek suretiyle bu tartışmaya son verilmelidir.

Ayrıca bu durum işverenlerin de bu gibi durumlarda ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini kalıcı bir kural olarak bilmeleri bakımından önem arz etmektedir.”

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