Cafer Gürcafer: “Bakanlık kavgaları havada uçuşuyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bazı vekillerin ‘Bakan olma ısrarı veya talebi’ içerisinde olduklarına dikkat çekerek, kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin yangın yerine döndüğünü sağır sultanın duyduğunu dile getirdi

Açıklamasında "Ekonomi ve ekonomiden beslenen sosyal yaşam SOS veriyor” ifadelerine yer veren Cafer Gürcafer, “Bir süreden beridir ülkede hükümet yok. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan görevlendirmeler çerçevesinde hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

“OLABİLDİĞİNCE DONANIMLI BİR KABİNEYE İHTİYAÇ VAR”

“Her zamankinden daha çok hükümete ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz ve her zamankinden fazla konusunda uzman bireylerden oluşan bir kabine oluşumuna ihtiyaç duymaktayız” diyen Gürcafer, “Küresel gelişmeler aşının yaygınlaşması ile dünyanın ve dünya ekonomisinin normalleşme süreci içerisine gireceğinin sinyallerini vermekte... Ancak küresel gelişmelerden pay koparıp yaralanmış olan ülke ekonomimizi tedavi edebilmek için sıradan değil ,olabildiğince donanımlı bir kabineye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK KAVGALARI HAVADA UÇUŞUYOR”

Gürcafer, “Hal böyleyken sanki sıralama kriterine bağlıymış gibi, siyasi partiler içerisinde bakanlık kavgaları havada uçuşuyor. Kimi vekillerimiz bakan olmaları gerekliliğini medya aracılığıyla ilan etmiş durumda. Sanki ‘ben bakan olmazsam hükümet oluşumuna onay vermem’ dercesine... Bu gelişmeler ışığında bakan olma ısrarı veya talebi bulunan vekil arkadaşlarımızın ne düşündüklerini, projeleri ile çalışmalarının olup olmadığı hususunda bizleri ve kamuoyunu bilgilendirmelerini isteriz” şeklinde konuştu.

Bakan olma ısrarı veya talebi bulunan vekillerin projeleri ile çalışmalarının olup olmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğine vurgu yapan Gürcafer, vekillere şu soruları sordu:

“Şu an itibarı ile en az üç buçuk milyar TL olarak öngörülen bütçe açığının karşılanabilmesi hususunda Türkiye’den istemek ve almanın dışında ne düşünüyorlar?

Uçurumun eşiğinde olan başta turizim sektörümüz olmak üzere, yüksek öğretim ve devamındaki tüm alt sektörlerin kurtarılabilmeleri ve özelden evine ekmek götüren onbinlerce insanımızın isdihtam edilmeye devam edilebilmeleri için ne tür bir çalışmaları var?

İşsizlik ödeneği ve sigorta emeklilerimizin ödenmesi sorumluluğunu omuzlarında taşıyan ve şu anda can çekişen fonların kurtarılabilmesi için düşünceleri nelerdir?

Tüm alt yapıları çökmüş, nerdeyse yollarının çoğu tarlaya dönüşmüş, her yağmurda sel baskınlarıyla karşı karşıya kalan beldelerimizin alt yapılarını çağdaş düzeylere çıkarmak için Türkiye’den almanın dışında ne düşünüyorlar?

Gerek hizmet gerek üretim sektörlerimizin en önem maliyet unsuru olan elektrik maliyetlerini düşürmek için herhangi bir araştırmaları var mıdır?

Ülke sorunlarının öncelikli olandan aşağıya doğru sıralandığı herhangi bir çalışmaları var mıdır? Örneğin her yıl genç yaşlı dinlemeden, insanlarımızın ölümüne sebeb olan , hiçbir standarda uymayan kavşakların, otoban çıkışlarının düzenlenerek ölümlerin önüne geçmek gibi bir gayleleri var mıdır?

Dünya ile iletişim aracımız, gelen misafirlerimizi karşıladığımız deniz limanlarımız çağın çok gerisinde kalmış ve direkt olarak turizmimizi, dolaylı olarak da ülke ekonomimizi olumsuz etkilemekte... Nasıl düzeltileceği hususunda bir çalışmaları var mı?

Geliri ile çalışanlarının maaşlarını bile karşılayamayan serbest limanla ilgili ne düşünüyorlar? Nasıl kurtarılacağı ile ilgili projeleri nelerdir?

Hayvancı ve çiftçi kan ağlıyor. Nitelikli tarım veya dünya standartlarında verimliliğe yakın hayvancılık yapabilme hususlarında neler düşünüyorlar?

Ülkede, ülkeyi yönetmeye aday olacak olan bireylerimize sorulacak olan daha birçok soru olmasına ragmen bu kadarına bile verilecek cevabı olmayan bireylerin en azından bu zor dönemde bakanlık istememelerini önemle rica ederiz.”