Büyükyılmaz: EL-SEN işine baksın

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz Teknecik Elektrik Santrali’nden kirli dumanların yükseldiğini iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

El Sen Genel Başkanı Sn Kubilay Özkıraç 30.06.2021 tarihinde (bugün) yapmış olduğu basın açıklamasında Teknecik Elektrik Santrali’nden kirli dumanların yükseldiğini iddia ile bunun da kalitesiz akaryakıt kullanımından kaynaklandığını belirtmiştir.

Sn Özkıraç’ın yapmış olduğu iddia asılsızdır. Şöyle ki; her gelen parti yakıta ait numuneler standartlara uygun olarak numune almaya yetkili bağımsız gözlemci firma tarafından ve Teknecik personelinden oluşan ekibin gözetiminde alınmakta ve uluslararası akredite laboratuvara analiz için gönderilmektedir. Bu uygulama yakıt alımında uygulanan rutin uygulama olup uluslararası standartlar dahilindedir. Son dönemde alınan akaryakıta ait analiz sonuçları ile Kıb-Tek akaryakıt spesifikasyon tablosu işbu basın açıklamasının ekinde sunulmuştur. Uluslararası akredite SGS (Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.) firmasının Mersin laboratuvarında yapılan analizlerde tüm parametrelerin test sonuçları teknik şartnamede tanımlanan limit değerler dahilinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle kalitesiz akaryakıt kullanıldığı iddiaları asılsızdır.

Teknecik Santrali’nde toplamda 10 baca bulunmaktadır ve koyu renk duman sadece Buhar Türbini Santrali çalışan ünitesinin bacasından çıkmaktadır. Dizel Santrallerin bacalarından çıkan duman rengi normal düzeydedir.

Bacadan çıkan dumanın koyu renk olması yakıt hava karışımında hava miktarının az olduğunu ifade etmektedir. Bunun bacadan çıkan emisyon değerleri ile ilgisi bulunmamaktadır.

2021 ilkbahar dönemi ve Haziran ayının bu haftasına kadarki süre içerisinde puant yüklerin düşük olması nedeni ile ihtiyaç duyulmadığından, ayrıca daha ekonomik üretim yapılması amacı ile sadece küçük güce sahip Dizel Santral üniteleri çalıştırılmış, büyük güce sahip Buhar Türbini Santrali üniteleri devre dışı tutulmuştur. Dizel Santrallerin çalıştırılmasına bağlı olarak yakıt seperatörlerinde oluşan ve sadece buhar türbini santrali tarafından ek yakıt olarak kullanılabilen slaç yakıt bu süre zarfında Buhar Santrali’nin günlük tankına aktarılmıştır. Hafta başından itibaren artan sıcaklara bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile 28 Haziran 2021 tarihinde Buhar Santrali’nin 1. Ünitesi devreye alınmıştır. Bu tarih itibarı ile slaç yakıt da kullanılmaya başlanmıştır.

Buhar santralleri ilk devreye girdiğinde yakıcı (burner) sorunu yaşanması olağan bir durumdur ve santral stabil duruma gelene kadar yakıcılar devre dışı kalabilir. Yakıcıların devre dışı kalması ile yakıt hava oranında değişim yaşanmakta ve bacada koyu duman gözlemlenebilmektedir. Normalde bu süreç içerisinde santralin düşük yükte tutulması amaçlanır. Ancak santralin devreye yeni girdiği günden itibaren aşırı sıcaklara bağlı artan enerji ihtiyacı ve tüketicilerde enerji kesintisi yapılmaması adına santral yüksek yükte çalıştırılmak zorunda kalınmıştır.

Bu duruma ilaveten Buhar Santrali’nin günlük yakıt tankında bulunan bir miktar sulu slacın da kullanımına bağlı olarak zaman zaman dumanın daha koyu renk aldığı gözlemlenmiştir.

Şu anda Buhar Santrali bacası dahil tüm bacalardan çıkan dumanın rengi rutin çalışma standart rengine dönmüştür.

Değerlendirmeyi halkımızın vicdanına ve sağduyusuna bırakırız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı

Turan Büyükyılmaz