Büyükyılmaz: “Bakanlarımız ekonomik krize sadece bakıyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, pandemi ile başlayan ekonomik krizin boyutlarını her geçen gün artırarak vatandaşı derinden etkilediğini belirtti.

Büyükyılmaz, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2 aydan beri devam eden bu krize karşı hükümetin birkaç pansuman tedbir ile çare bulacağını düşündüğünü ifade ederek, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin hükümetin gündeminde olmadığını iddia etti.

“Hükümetin bütün derdi ay başında ödeyeceği kesintili maaşlar için para tedarik etmek.” ifadelerini kullanan Büyükyılmaz, başta YDP olmak üzere bütün muhalefet partilerinin ve sektör temsilcilerinin hükümete ilettiği önerilerin masada durduğunu, hükümetin bu önerileri uygulayacak basireti ve vizyonu olmadığı için de sorunların her geçen gün katlanarak büyüdüğünü savundu.

Büyükyılmaz, açıklamasında, öz kaynakları kullanmayı beceremeyen hükümetin, bütün umudunu Türkiye’den gelecek sıcak paraya bağladığını, hükümetin tedbir olarak ortaya koyabildiği tek şeyin, faiz destekli kredi imkânı olduğunu savundu.

Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Krediye ulaşmak için şartları yumuşatamayan sözünü bankalara dahi dinletemeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu aciz hükümet, sicil affını dahi çıkarmaktan aciz olduğu için sıkıntı içindeki esnaf bu krediye ulaşamıyor. Vatandaşta para olmadığı için çarşıya para akmıyor. Birçok işyeri siftah yapmadan iş yerini kapatmak zorunda kalıyor.

Sürekli yükselen dövize orantılı olarak marketlerde raf fiyatları sürekli ve keyfi olarak değişiyor. Denetleme olmadığı için vatandaş toptancının insafına terk edilmiş durumda. YDP’nin ‘etiket kararnamesi yayınlayın. Fiyatları belediyenin denetlemesine imkân verin’ çağrısı hükümette yankı bulmuyor.

Sürekli toplanan bakanlar, ekonomik krize sadece bakıyor. Oysa hükümet olaylara bakma makamı değil, tedbir alma makamıdır. Hükümet acil tedbir almazsa önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha da şiddetlenecek olan ekonomik kriz, ülkede ciddi sosyal buhranlara neden olacaktır.”