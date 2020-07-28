Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Pozitif Vaka ile ilgili açıklama

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sosyal medya hesabından Yedikonuk bölgesinde Türkiye’den gelen ve pozitif çıkan vaka ile ilgili açıklama yaptı.

Sennaroğlu, pozitif çıkan vakanın KKTC’ye bir hafta önce geldiği iddialarının yalan olduğunu ve vakanın adaya dün saat 17.00 sıralarında geldiğini belirtti.

Sennaroğlu, pozitif çıkan kişinin temaslılarının da karantina merkezine bildirildiğini ifade etti.

Başkan Sennaroğlu, vakanın temaslısı varsa, koronavirüs ihbar hattı olan “1102” numaralı çağrı merkezini aramasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 16:53