BÜRO- İŞ: “Çalışanlarımız işlerini özveriyle yürütmektedirler”

Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ) Başkanı Baytun Tuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bugün katıldığı bir canlı yayında yaptığı açılamaları eleştirerek, bakanın İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarını suçlar gibi konuşmasının kendilerini üzdüğünü vurguladı. Bakan Sucuoğlu’nun sözlerinden, sanki de personelin çalışmak istemediği gibi bir anlam çıktığına dikkat çeken Baytun Tuna, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının üzerlerine düşen elzem işleri özveriyle yürüttüğünü belirtti. Sucuoğlu’nun, sendikanın çalışanların işe gitmesine izin vermediğini söylediğine işaret eden Tuna, “Bugün itibarı ile de yapılamayan herhangi bir elzem işlem yoktur. Eğer var ise, bu Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığının eksik bilgi vermesinden ve vatandaşla iletişim içerisinde olmayışından kaynaklanmaktadır” dedi. “PERSONELİMİZ ROTASYON USULÜ GÖREV YAPMAKTADIR” BÜRO- İŞ Başkanı Baytun Tuna tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün Sosyal Güvenlik Ve Çalışma Bakanımız Sn Faiz Sucuoğlu’nun İhtiyat Sandığı Dairesinin kısmen çalıştığını, altını çizerek tekrarlaması bizi açıklama yapmak zorunda bırakmıştır. Sendikaların çalışanları göreve gitmelerine izin vermediklerini de vurgulamıştır.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü Büro İş Sendikası olarak, Sağlık örgütlerinin sokağa çıkmayın evde kalın uyarıları yaptığı bir ortamda, sandık iştirakçilerini ve çalışanlarımızı korumak açısından bazı önlemlerin alınması ve rotasyon usulü çalışmayı uygun bulmaktayız. Ama yine de iştirakçilerimizin Avans , İşten Duruş veya emeklilik durumlarında hak ettikleri ödemeleri almalari ve bu dönemde parasız kalmamaları için işlemlerini online olarak https://online.ihtiyat.gov.ct.tr/Home linkinden yapabilmesi sağlanmıştır. Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için de personelimiz diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi rotasyon usulü ile dairemizde görev yapmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile 15 Nisan 2020 ye ertelenen işveren tahsilatları da erken yatırım yapmak isteyen işverenler için birebir temas olmaması açısından banka hesap numaraları verilip yatırımların yapılması sağlanmıştır.

Sayın Bakanın açıklamış olduğu 1500 Tl katkı ve 2000 Tl iştirakçilerin kendi hesaplarından çekebilmeleri ile ilgili kriter ve usuller tamamen Sosyal Güvenlik Ve Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı daire çalışanlarımızın bu konu ile ilgili bilgi vermesi mümkün değildir. Sayın Bakanın geç de olsa vermiş olduğu bilgiye göre Mayıs ayının ilk haftasında uygulanmaya başlanacaktır. Ayrıca vatandaşların bilgi alabilmeleri ve online işlem yaparken karşılaşabilecekleri sorunları çözmek açısından Whatsapp ekiplerinin ve telefon çağrı merkezlerinin oluşturulmasını 2 hafta önce önermiştik. Ancak henüz gerçekleşememiştir. Bilgi kirliliğinden ve bilgi alabilecek muhatap bulunamadığından haliyle vatandaşlarımız İhtiyat Sandığı Dairesine gelmekte ve kalabalık ortamlar oluşturmaktadırlar. Bu durumda hoş olmayan diyaloglar ve yakın temas oluşturmaktadır. Kısacası çalışanlarımız üzerlerine düşen elzem işleri özveriyle yürütmektedirler. Bugün itibarı ile de yapılamayan herhangi bir elzem işlem yoktur. Eğer var ise, bu Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığının eksik bilgi vermesinden ve vatandaşla iletişim içerisinde olmayışından kaynaklanmaktadır.

Büro İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarını suçlar gibi yapılan açıklama bizi derinden üzmüştür.”