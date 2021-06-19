Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yapılıyor

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı, bugün yapılıyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı’nın birinci oturumu 08.30’da başladı. İkinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında yapılacak. TOPLAM 270 ÖĞRENCİ KAYIT HAKKI ELDE EDECEK Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak. Buna göre 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 120, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 270 öğrenci, 2020-2021 Öğretim Yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde edecek.