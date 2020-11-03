Bülent Dizdarlı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden ayrıldığını duyurdu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimlerinden Doktor Bülent Dizdarlı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden ayrıldığını duyurdu.

“BİR GÖREVİN SONUNA GELDİK

Kuruldu kurulalı, yaklaşık 12 yıldır görev yaptığım İki Toplumlu Sağlık Komitesinde ki görevimden ayrıldım.

Kararımı Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vermiş koordinatörüme de bildirmiştim. On iki yıl boyunca değişik arkadaşlarla oluşturulan komite çalışmalarında hedeflediğim noktaya ulaşamasak da az şey de başarmadık.

İki toplumlu komitenin Türk-Rum, en eski üyesi olarak oluşan hafızayı genç arkadaşlara nakletmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyorum

Bu vesileyle emeği geçenlere bir kez daha teşekkürler. Komitede devam edecek ve yeni girecek arkadaşlara da başarılar.

Not: Geçen gece iki toplumlu sağlık komitesinin Türk üyeleriyle bir araya geldik. Fotoğraf o yemekten bir anı yansıtmaktadır”