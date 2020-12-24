Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu: “Yükseköğrenim, bahar döneminde dersleri yüz yüze yapması sakıncalı değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün yapılan Koronavirüs risk değerlendirme toplantısına, eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle alınan ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun gereken önlemlerin konuşulmasının ardından, eğitimlerin devam etmesine kadar verildi.

Ayrıca ülkeye girişlerde karantina sistemi uygulanması şartı ile Şubat ayı itibariyle bahar döneminde yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında bir sakınca olmadığı konusunda fikir birliği sağlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 1-Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildiği,

2-Sağlık nedeni ile risk altında olabilecek öğretmen ve öğrencilerin önceden saptanıp gerekli önlemlerin alındığı,

3-Seyreltilmiş eğitim ile sosyal mesafe anlamında riskin azaltıldığı,

4-Salgında ilköğretim çağındaki çocukların yüksek riskli yaş gurubunda yer almadığı,

5-Eğitime ara verilmesi durumunda bu çocukların yüksek riskli gurupta yer alan büyükanne ve dedelerle daha çok temas etmek durumunda kalacağı hususları görüşülmüştür.

Tüm bu bilgiler ışığında öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Okul öncesi yaş gurubunda ise gerekli okullarda seyreltilmiş eğitimin yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2'nci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Koronavirüs vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirmeler yapacak ve gerektiği takdirde alınacak kararlar yine kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 11:01