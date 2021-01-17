Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Bakanlar Kurulu'nun kararlarının ardından yeni kararları açıkladı.

Açıklanan kararlar ise şu şekilde:

Aşı uygulamalarının tüm dünya ile eş zamanla ülkemizde başlaması, ülkemizde bulaş sayısının azaltılması ve 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve enfeksiyon geçirip antikor üreten kişilerin ülkemize kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanabilmesi ayrıca alınan önlemler kapsamında faaliyeti durdurulan ve/veya azaltılan tüm hizmetlerin yeniden faaliyet gösterebilmeleri amacıyla ülkemizde görülen yerel vaka sayısındaki artış dikkate alınarak ayrıca sağlık çalışanları arasında bulaş sayısının artması ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları sıkılaştırmaya karar vermiştir.

1. Ülkemizde yerel vaka sayısında artış görülmesi ve daha önce alınmış tüm tedbirlere rağmen yerel bulaş vaka sayılarının azalmaması nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı alınması gerekli hale gelmiştir.

a) Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rusümat Dairesi’nde görev yapan kamu görevlilerinin hizmetlerine devam etmesi uygun görülmüştür. Belirtilen kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin, 18 Ocak 2021 saat:00:01’den 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar, çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir. Ancak Bakanlıkların gerekli gördüğü dairelerde çalışanları, ihtiyaç duyulması halinde ita Amirlerinin çağrısı üzerine minimum personel ile elzem hizmetlerin yürütülmesi amacıyla göreve çağırabileceklerdir.

b) Özel sektörde; eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler, sarı basın kartı sahipleri haricinde aşağıda belirtilen sektörler, iş yerleri ve faaliyetlerin 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 31 Ocak 2021 tarih saat 23:59’a kadar kapalı olması uygun görülmüştür.

- Eğlence yerleri, sinema, barlar, cafeler, kıraathane/kahvehane vb.

- Piknik alanları ve toplu yapılacak etkinlikler vb.

- Spor salonları, stadyumlar vb.

- Düğün salonları, doğum günü, toplu ibadetler, mevlit vb.

- Gece kulüpleri, kumarhaneler

- Bet ofisleri, internet cafeler, masaj salonları vb.

- Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları vb.

- Pazar yerleri vb.

- Restorant, pastane, cafe, büfe vb. (Sadece paket servisleri ve yerinden alma açık olacak)

- Ev ziyaretleri ve misafirlik,

- Kültür, sanat, sergi salonları, ören yerler, kütüphaneler vb.

c) Tüm spor antrenman ve müsabakalarının 31 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Zaruri nedenler ile sokağa çıkmak isteyen kişiler Polis ve Kaymakamlığın özel iznine tabi olacaktır.

2. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

3. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat:23:59’a kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

4. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat23:59’a kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

5. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

6. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

7. KKTC’deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarıyıl tatilinin 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar uzatılması uygun görülmüştür.

8. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar durdurulması uygun görülmüştür.

9. Yüksek eğitim veren kurumların yüz yüze eğitim hizmetlerinin 31 Ocak 2020 saat 23:59’a kadar durdurulması uygun görülmüştür.

10. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

11. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

12. TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi uygun görülmüştür.

13. Tarım Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi ihracat ve ithalat izniyle mezbahaların çalışmaya devam etmesi uygun görülmüştür.

14. Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.

15. Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi uygun görülmüştür.

16. Su üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi uygun görülmüştür.

17. Narenciyenin kesim ve paketleme işlemlerinin, hayvancılık, tarım ve inşaat sektörleri, gıda ve temel ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür

18. Limanlardan ülkemize gelecek tır şoförlerinin 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve alınacak olan 2. PCR test sonuçlarının negatif çıkıncaya kadar Liman’da kalmaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ülkeye girişlerinin sağlanması uygun görülmüştür. Ancak tır şoförleri kamyonlarındaki yükleri boşaltıp yeni yüklerini yükleyerek 48 saat içerisinde ülkeden çıkış yapmaları gerekmektedir.

19. Yukarıda alınan kararlar 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı nedenle 15 Ocak 2021 tarihine kadar alınan tüm kararların 18 Ocak 2021 tarihine kadar aynı şekilde uzatılmasına karar verilmiştir.

20. Yasaklanmamış iş kollarında görev yapan Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

21. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

22. Kurallar yürürlüğe girinceye kadar zaruri ihtiyaç olmadığı sürece 18 Ocak 2021 tarihine kadar sokağa çıkılmaması tavsiye edilmektedir.

23. Komitemiz tarafından alınan kararlar ülkemizde pandemi durumuna bakılarak 23 Ocak 2021 tarihinde yeniden değerlendirilecektir.