Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan K,ararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

Kapanmanın uygulandığı son bir hafta içerisinde ülkemizde vaka sayısının çok yüksek seyretmeye devam etmesi ile sağlık sistemimiz bu vakaları karşılamada yetersiz kalmak üzeredir. Alınan önlemlerin ülkemizde görülen bulaşın engellenmesine yeterli olmadığı nedeni ile önlemlerin ve denetimlerin arttırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında kapanma süresinin 10.02.2021 saat:23:59’a kadar uzatılması elzem olarak görülmektedir.

Uygulanması gerekli görülen kurallar şöyledir;

1. Alınan sokağa çıkma yasağının istisnai durumlar dışında tüm günü kapsayacak şekilde 10 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar uzatılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Sokağa çıkmak amacıyla alınacak olan izinlerde denetimin daha etkin yapılabilmesi amacıyla izin belgelerinde kişilerin ikamet/görev yerlerinin adreslerinin de bulunması gerekli görülmüştür.

2. Bu süreçte açık kalacak hizmetler;

- Eczane, benzin istasyonu, fırın, manav, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalabileceklerdir. (Eczane, fırın ve benzin istasyonları tüm gün çalışacak) Ancak belirtilen iş kollarında çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar ve belgeleyeceklerdir.

-06:00-23:00 saatleri arasında restoranların sadece paket servisleri açık kalabilecektir. Ancak belirtilen iş kollarında çalışanlar haftalık olarak PCR testlerini yenileyerek ilçe emniyet kurullarından izin alacaklar ve belgeleyeceklerdir.

-TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi

- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi

- Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi

- Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi

- Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi

-Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.

Bu süreç içerisinde açık pazarların kurulmamasına karar verilmiştir.

3. Açık olan işletmelere gitmek amacıyla ilçe emniyet kurullarından izin alan kişilerin, ikamet adreslerine en yakın işletmelere gitmeleri gerekmektedir.

4. İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte ilçeler arası görev yapan polis, sağlık,yaşlı bakım merkezleri, özel laboratuvarlar, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, ithalat ve ihracatta izin makamı olan ticaret ve sanayi odaları ile bu alanda zaruri olan nakliye,sigorta şirketleri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle kişilerin çalıştıkları kurumun en üst amirinden alacakları görev belgesi ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. (Basın çalışanları hariç) Ancak belirtilen yerlerde görev yapan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

5. Ayrıca bu süreç içerisinde Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerin, En üst ita Amirinin belirleyeceği ve izin vereceği minimum personel ile görevlerine devam etmesi uygun görülmüştür. İlçeler arası göreve gelecek kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

6. 17 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda kreşler ve özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir.

7. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan izin almaları kaydı ile Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

8. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

9. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

10. Sokağa çıkma yasağı nedenle Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin geçişleri ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olacaktır.

11. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

12. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

13. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

14. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

15. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

16. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören kişilerin sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurularak eğitimlerinin online olarak devam etmesine karar verilmiştir.

17. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

18. Ev ziyaretlerinin durdurularak, çekirdek aile dışında aile fertlerinin bir araya gelmemesine özen gösterilmesi gerekli görülmüştür.

19. Yukarıdaki durumların haricinde doğabilecek zaruri ihtiyaçların karşılanması ve/veya giderilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Kurulları izin vermekte yetkili olacaktır.

20. Alınan kararlar 09 Şubat 2021 tarihinde Komite tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Not: Görevli, personel ve açık kalacak işletmelerde yapılacak olan PCR denetimleri 05 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.