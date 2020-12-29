Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplandı...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, KKTC ve Kıbrıs’ın güneyinde artış gösteren vakalar nedeniyle acil toplandı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizde ve Kıbrıs’ın güneyinde artış gösteren vakalar nedeniyle toplanma kararı aldıklarını açıkladı.

Pilli, geçen hafta yaptığı bir açıklamayı anımsatarak, "Bazı kesimler anlamak istemedi" diyerek gerekenin yapılacağını dile getirdi.

Ali Pilli, ülkenin içinden geçtiği koşullar nedeniyle nasıl bir karar üretileceği konusunda Üst Komite’nin değerlendirme yapacağını vurguladı.

Pilli ‘okulların durumu’ ile ilgili gelen soru üzerine üse, okulların kapanmasının söz konusu olmadığını, Şubat tatilinin öne çekilmesinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Halk sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Pilli, gerekirse sert tedbirlerin alınacağının altını çizdi.

Kayıpların olmasını istemediklerini dile getiren Pilli, “Önce sağlık” dedi.

“Tam kapanma gündeme gelir mi?” sorusuna ise Pilli, net bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Pilli, Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Ersan Saner ile herhangi bir tartışma yaşanmadığını da aktardı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 00:03