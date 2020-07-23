Bugünün hava durumuna bakmadan çıkmayın

Bugünün hava durumuna bakmadan çıkmayın
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Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 41 dereceye çıkması bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 - 29 Temmuz tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41,  sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

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