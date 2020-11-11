'Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliğiyle 31 ülkeyle eş zamanlı fidan dikimi yapılıyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde, “Ağaçlandırma Günü” kapsamında, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde “Bugün Fidan, Yarın Nefes” adı altında fidan dikim etkinliği düzenlenecek.

Türkiye’de geçen yıl düzenlenen etkinliğin kapsamı bu yıl genişletildi. Fidan dikim etkinliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, Türkiye ve 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla bugün yapılacak.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde yapılacak etkinlik, bugün saat 10.00’da Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde başlayacak ve geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında yanan sahada fidan dikimi yapılacak.