'Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliğiyle 31 ülkeyle eş zamanlı fidan dikimi yapılıyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde bugün Tepebaşı-Kalkanlı Bölgesi’nde fidan dikimi yapılacak. Fidan dikim etkinliği KKTC de dahil olmak üzere, Türkiye ve 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla yapılıyor...

'Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliğiyle 31 ülkeyle eş zamanlı fidan dikimi yapılıyor...
banner23

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde, “Ağaçlandırma Günü” kapsamında, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde “Bugün Fidan, Yarın Nefes” adı altında fidan dikim etkinliği düzenlenecek.

Türkiye’de geçen yıl düzenlenen etkinliğin kapsamı bu yıl genişletildi. Fidan dikim etkinliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, Türkiye ve 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla bugün yapılacak.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde yapılacak etkinlik, bugün saat 10.00’da Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde başlayacak ve geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında yanan sahada fidan dikimi yapılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lefkoşa – Girne yolunun bir bölümünde trafik...
Lefkoşa – Girne yolunun bir bölümünde trafik...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18