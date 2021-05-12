Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü… Kamu-Sen gün dolayısıyla mesaj yayımladı

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Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü… Kamu-Sen gün dolayısıyla mesaj yayımladı
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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, içinde bulundukları olağanüstü durum nedeniyle her zamankinden daha fazla hizmet veren hemşirelerin hakkının ödenemeyeceğini vurguladı. Atan, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak toplum sağlığı ile hemşire ve hasta bakıcıların, her zamankinden daha büyük önem kazandığını belirtti. Atan, “Bu duygularla her türlü zorluğa katlanan hemşire ve hasta bakıcılara kolaylıklar diliyor, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. 

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