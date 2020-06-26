“Bu Yöndeki Politikamız Maraş’ın Tekrar Açılıp, Buranın Eski Sahiplerine İade Edilmesidir”

Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirdiği temas ve incelemeleri kapsamında Gazimağusa Belediyesi’ ne gelerek burada Başkan İsmail Arter ile görüştü ve Maraş konusunda yapılan toplantıya katıldı.

Maraş’ın ele alındığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi yapılan ön görüşmede Başbakan Tatar ve Başkan Arter birer açıklamada bulundular.

Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter, pandemi süreci öncesinde bırakılan çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, Kıbrıs konusuyla bağlantılı olan Maraş’ın açılması hususunun hem kendileri hem de ülke için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Arter toplantıyı bu yönde ilerleme sağlayabilmek adına yürüttükleri çalışmaları ve hangi zeminde olduklarını ortaya koymak amacıyla düzenlediklerini söyleyerek, ” dileğimiz bu konuda bir ilerleme sağlanması” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı açıklamasında bugünkü Gazimağusa temaslarına değinerek başladı ve bu sayede hem sanayiciyle bir araya geldiklerini hem de hastanedeki gelişme ve sıkıntıları değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Tatar pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara da değinerek, bu süreçte belediyelerden yapılan% 25’lik kesinti nedeniyle onların da bu süreçten olumsuz etkilendiğini ancak normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte sıkıntıların da geride kalmaya başladığını kaydetti ve Mart-Nisan-Mayıs aylarına ilişkin 3 aylık kesintinin geri iade edileceğini ayrıca belediyelere desteğin süreceğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar 2.ekonomik paketin de açıklandığını, bu bağlamda ekonomik açılımla ilgili öneriler ortaya konduğunu belirterek, bu süreçte 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye ile ulaşımın başlamasını öngördüklerini ancak 72 saat öncesi yapılmış PCR testi ve burada da yapılacak test uygulaması neticesinde bir dizi önlemlerle bu ulaşımın sağlanabileceğini açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında Maraş konusuna da yer vererek, bu yönde atılacak adımların uluslararası camiaya duyurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Tatar Maraş’ın zaten büyük bir kısmının açık olduğunu, deniz kısmının kapalı olduğunu hatırlatarak ” Bizim bu yöndeki politikamız Maraş’ın tekrar açılıp, buranın eski sahiplerine iade edilmesidir” dedi ve gerek Rumlar gerekse diğer yabancılar olsun bölgenin bu sahiplerine geri iade edilmesi şeklinde bir politika izlediklerini ifade etti.

Tatar Maraş’ın açılmasıyla ekonomiye büyük katkı saplanacağına olan inancını da belirtti. (BRT)