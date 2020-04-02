Bu Savaşı Hep Birlikte Kazanacağız

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İstanbul’dan dün gelen 128 kişilik öğrenci grubuna test yapıldığını belirterek, şüpheli görünen 3 kişiye ileri tetkik yapıldığını ve tetkiklerinin halen devam ettiğini açıkladı.

BRT’ye konuk olan Bakan Pilli, bugün itibaryle otellerde kalmakta olan 842 kişi bulunduğunu belirtti.

Pilli, dün boşaltılan Malpas Otelin temizlendiğini, 48 saatlik bekleme süresinin ardından yeniden karantina oteli olarak kullanılacağını belirtti.

Malpas Otel’den dün ayrılan öğrenci grubunun ise 7 günlük ev karantinasına devem ettiklerini de sözlerine ekledi.

Pilli, “Bu savaşı kazancaksak ilgili tüm kurum ve kuruluslarla birlikte kazanacağız. Tek başına savaş kazanacak değiliz.”diye konuştu.