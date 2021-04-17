Bu Memleket Bizim Platformu açıklama yaptı

Kur’an kurslarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlar konusunda Türkiye’deki yetkililerin yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Bu Memleket Bizim Platformu, açıklamaları “çalakalem” olarak niteledi, “Karşılıklı saygının yitirilmiş olduğu, baskı ve tehditlerle dilediğini yapmaya çalışan bu zihniyeti kınıyoruz” dedi.

Platform adına yazılı açıklama yapan Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), alınan Anayasa Mahkemesi kararının içeriğini dahi anlamadan, çalakalem yapılmış açıklamaların iki gündür, ‘maksadı belli bir şekilde’ ülke gündemini meşgul ettiği ifade edildi.

“KKTC İLE TC ARASINDAKİ DİPLOMASİ KANALLARI TIKANMIŞTIR”

Açıklamada, “Yapılan bu çalakalem açıklamalardan anlaşılan odur ki, iki ülke arasında artık diplomasi kanalları tıkanmış, ‘ben yaptım oldu’ zihniyetini hükümete sokanların, ‘ben ne dersem o’ mantığı ile hareket edecekleri ve Kıbrıslı Türklerin iradesini bir kez daha ayaklar altına alma niyetinde oldukları gün gibi ortadayken, “Bu Memleket Bizim Platformu” olarak, buna sessiz kalmamız mümkün değildir” denildi.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA DÖRT BİR YANDAN YÖNLENDİRİLEN BASKI VE TEHDİTLERİN SON BULMASINI DİLERİZ”

“Bunu herkes çok iyi bilmelidir ki; bu memleket bizimdir ve bize rağmen bu ülkeyi dilediğiniz gibi yönetemez, temsil ve lanse edemezsiniz!” denilen açıklamada, “Bu tutumdan derhal vazgeçmenizi önerir, Kıbrıs Türk toplumuna dört bir yandan yönlendirilen baskı ve tehditlerin son bulmasını dileriz” ifadeleri kullandı.

FEDERAL ÇÖZÜM VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik ve ekonomik yönden zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, “bulunduğu coğrafyada gerçek anlamda tek paydaşı olan Kıbrıs Türk toplumu, bu dayatmalara sessiz kalmayacak ve yıllardır inşa etmek için uğraştığı insan hakları, sosyal adalet ve eşitlik temelinde uluslar arası kabul edilirliği olan federal bir çözüm doğrultusunda çıktığı yolda arkasına bakmadan yürümeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.