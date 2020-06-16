Bu marka ballara dikkat!

5 bal örneğinde sağlık açısında sakıncalı olan yüksek oranda HMF (Hidroksimetil furfurol), 1 örnekte de tağşiş tespit edildi.

Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi, Genel Gıda ve Yem Yasası kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına bal ticareti yapan işletmelerin marketlere sattıkları ballardan numune alarak analiz ettirdi.

Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı, Şubat ayı sonunda alınan 15 adet bal numunesi ile ilgili sonuçlar gecikmeli olarak 10 Haziran tarihinde tamamlandı. Sonuçlara göre, 5 bal örneğinde sağlık açısında sakıncalı olan yüksek oranda HMF (Hidroksimetil furfurol), 1 örnekte de tağşiş tespit edildi.

Bakanlık uygun olmayan ballar ile ilgili Veteriner Dairesi’nin gerekli işlemleri başlattığını bildirdi.

HİDROKSİMETİL FURFUROL NEDİR?

Ballarda uzun süreli ısıtma nedeni ile enzim kaybı meydana gelmekte ve früktozun parçalanması ile HMF (hidroksimetil furfurol) oluşmaktadır. Balların uzun süre yüksek sıcaklıkta ısıtılması ya da uzun süre kötü koşullarda depolanması balın besin maddeleri içeriğinin düşmesine ve HMF miktarının yükselmesine neden olmaktadır. HMF miktarının yükselmesi ballarda istenmeyen bir durumdur.