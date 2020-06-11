Bu da farklı bir maganda

Arabasının kaputunun üzerine köpek koyarak seyahat eden 75 yaşındaki bir adam, Güney Kıbrıs sosyal medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu ardından da polis tarafından tutuklandı.

Cyprus Mail'in haberine göre Baf'ta meydana gelen olaya göre, geçen akşam arabasının kaputunda bir köpek olduğu halde kaygısızca arabasını kullanmaya devam eden adamın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra harekete geçen Rum polisi, ilgili şahsı tutuklayarak trafik cezasının yanı sıra, hayvanlara eziyet etme suçundan da dava okudu.

Olay üzerine bir açıklama yapan Havyanseverler Partisi ise ülkede hayvanlara eziyet etmenin çok yaygın bir suç haline geldiğini ifade ederek, yetkilileri sert tedbir almaya çağırdı.