Bu çekirgelere kim müdahale edecek?

Corona virüsü sonrası ikinci bir küresel sorun olarak çekirge sürüleri ortaya çıktı.

Üstelik, çekirgeler artık dünyanın birçok noktası için bir risk oluşturmaya başladı.

Çünkü şiddetli rüzgarlar, çekirgeleri Afrika Boynuzu'ndan farklı bölgelere doğru süpürdü.

KKTC’de bu tehlikeden nasibini aldı. Ülkenin pek çok bölgesinde devasa büyüklükte çekirgeler görülmeye başladı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman da bu sorunu köşesine taşıdı.

Kısa zamanda onlarca yorumun geldiği iletinin altına paylaşılan bir fotoğraf tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kumyalı’da çekilen fotoğrafta asfaltın üzerinde onlarca çekirgenin bulunduğu görüldü.

Özellikle sivrisinekle mücadele etmekte zorlanan vatandaşların bir de çekirgeler ile savaşmak zorunda kalacak olması şimdiden tepkilere neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2020, 23:57