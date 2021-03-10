Bu çağda karanlığa ve soğuğa hapsoldular

Kıbrıs Postası’nın daha önce gündeme getirdiği Bafra köyünde yaşayan yardıma muhtaç aile için ilk anda yardım eli uzatılacağı söylendiyse de aile için yardımlar vaatlerde kaldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kötü yaşam koşulları nedeni ile 1 çocuğu da devlet koruması altına alınan aile, haberin ardından ilk etapta kendileri için 3 aylığına kiralanan iyi koşullardaki evden, 3 ay sonra vaat edilen yardımların gelmemesi nedeni ile çıkmak zorunda kaldı.

Bafra muhtarı Selim Çetil ailenin yeniden eski, elektriksiz ve kötü koşullardaki evlerine geri döndüğünü ifade ederken, yardıma muhtaç aile için verilen sözlerin de tutulmadığından yakındı.

“Bu çağda 10 yıldan beri elektriksiz olan evde yaşayan bu aile devletin ayıbıdır” diyen Çetil, bu kış gününde herkes sıcacık evlerindeyken, muhtaç durumdaki insanlarımıza yardımcı olamıyoruz. Ölmelerini mi bekliyoruz yoksa insanlık mı öldü?” şeklinde isyan etti.

Çetil, 2020 Eylül ayında söz konusu yardıma muhtaç aile için bazı vatandaşlar tarafından yardım eli uzanacağı yönünde sözler verildiğini ancak pandemi nedeni ile verilen sözlerin tutulamadığını kaydetti.

Çetil, kötü koşullarda yaşamak zorunda olan bu aileye devletin yardım eli uzatması gerektiğini ifade ederken, defalarca aile için yardım taleplerinde bulunduklarını ancak geri dönüş alınmadığını söyledi.