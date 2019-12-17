Türkiye’den kalkan ilk İHA Geçitkale Havalimanı’na indi. Türkiye ve KKTC’nin bu ortak hareketi özellikle Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinde şok etkisi yarattı. Türkiye’nin bu hamlesini Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, “Bazı kozlar önceden kullanılmaz. Bu kararın çoktan zamanı gelmişti. Türkiye’nin ortaya koyduğu hamlelerden bir tanesi de burada KKTC’li yetkililerle birlikte attığı bu adım olmuştur.” şeklinde konuştu.

“Bu Bir Kararlılıktır Ve Bu Kararlılığın Gösterilmesidir”

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, “İHA’nın tipi ya da kaç tane indiği çok önemli değil. Önemli olan bazı kararların aynı zamanda ülkelere verdiği mesajlardır. Bu bir kararlılıktır ve bu kararlılığın gösterilmesi önemlidir. Doğu Akdeniz’le ilgili, enerji paylaşımıyla ilgili, bölgedeki hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin çıkarlarının korunmasıyla ilgili atılmış bir adımdır. Ancak bazı kozlar önceden kullanılmaz. Bu kararın çoktan zamanı gelmişti ve Türkiye’nin ortaya koyduğu hamlelerden bir tanesi de burada KKTC’li yetkililerle birlikte attığı bu adım olmuştur.” şeklinde konuştu.

“Mavi Vatan Olarak Bakılıyor”

Yarar, “Sonuçta enerji paylaşımı dediğiniz opsiyonun içerisine bölgeden çıkarılan doğalgaz olarak bakmıyoruz. Sonuçta olaya Mavi Vatan olarak bakıyoruz. Yani toprak bahçesi ne kadar değerliyse, bununla birlikte mavi vatan dediğimiz bölüm de değerlidir. Yani birbirinden az ya da eksik parçalar değil bunlar. O yüzden de Doğu Akdeniz’deki bu kararlığı biz bilek güreşinden çok hem kıta sahanlığımız hem MEB anlamında değerlendirmek durumundayız.” ifadelerini kullandı.

“Libya ve Kıbrıs Birbirine Bağlantılı Adımlar”

Mete Yarar, “Oradan petrol, doğalgaz çıkmasa da bunu yapmak zorundayız. Yani bir toprak parçası ya da bir karasularının değerli olması için illa mavi vatanda çok maden olması gerekmiyor. Onun TC’ye ya da KKTC’ye ait olması gerekiyor. O yüzden de bu kararlılık sonuna kadar devam edecek. Libya ile yapılan anlaşma ve Kıbrıs’ta atılan adımlar aslında birbirini takip eden bir sıra. Bu karardan itibaren de sahaya iniyorsunuz ve sahanızdaki bu bölgede istikrarlı bir şekilde enerji çıkartmak isteyen ülkeler veya şirketler, otomatikman sizin bölgeye gelip hem sizinle hem bölgede beraber adım atmak zorunda kalacaklar. İşte bu adımların en önemlisini dün itibariyle gördük.” dedi.

“İsrail Türkiye İle Görüşmeye Başladı”

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, “Bu konuya daha önce çok da fazla yaklaşmayan İsrail, Türkiye’yle ilgili bu konularda görüşmeye başladı. Türkiye’nin şu anda İHA’larını KKTC’de konuşlandırması, Barış Pınarı Harekatı’na benzer bir harekattır. Yani diplomatik adımları hızlandıracak aktif adımlar olarak değerlendiriyorum. Dünyadaki herkes bu Ada’nın önemini, Ada’yı elinde tutan gücün ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu nedenle tarihte de Kıbrıs Adası önemli bir adadır.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Her Zaman Önemli Olacaktır”

Yarar, “Özellikle pasifik mücadele devam ettikçe, İpek Yolu’nun deniz yolları bu coğrafyadan geçmeye devam ettikçe, açıkçası Kıbrısher zaman önemli olacaktır. Bu gelişmeler, Kıbrıs Türkünün istemiş olduğu çözüme de çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır diye değerlendiriyorum. Çünkü siz öneminizi ortaya koydukça, sizinle birlikte ortak hareket etmek isteyenler sizi bir partner olarak görmeye başlayacaktır.” dedi.

“F-16’lar ve S400 KKTC’ye Şu An Gönderilmez”

Mete Yarar, “F-16 ve S400’lerin adada konuşlandırılması konusuna karar verecek olan TC yetkilileridir. Askeri alanda S400’lerin menzili içerisinde kalan bir bölgeden bahsediyoruz. Çok uzun menzilli bir füze sisteminden konuşuyoruz. O yüzden Türkiye’de ya da KKTC’de olmasının pek bir önemi olmayacak. Bu yüzden ilk etapta S400 sevkiyatının Kıbrıs’a olacağını zannetmiyorum. F-16’ların da geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Türkiye’deki havaalanları tüm bölgeyi kontrol edebilecek bir imkân sağlıyor. Ayrıca da tanker uçaklarla sıkışık anlarda istediğimiz bölgede operasyon yapma gücü TSK’nin elinde.” diye konuştu.