Brüt 4 bin 970 TL'lik yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Ağustos ayından bu yana devam eden Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıları neticesinde, 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak dün belirlenmişti.

Bakanlar Kurulu tarafından 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete'de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildiği duyuruldu.

Yeni belirlenen asgari ücret ise şöyle:

Saatlik: 28.67 TL

Günlük: 229.38 TL

Haftalık: 1146.92 TL

Aylık: 4970.00 TL