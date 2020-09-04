BRT'de eylem... Başbakan Ersin Tatar'ın katılacağı program yapılamadı

BRT’de Başbakan Ersin Tatar’ın katılması beklenen Basın Odası programı kurumda örgütlü sendikanın eylem kararı nedeniyle yapılamıyor.

BRT'de eylem... Başbakan Ersin Tatar'ın katılacağı program yapılamadı
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BRT’de Başbakan Ersin Tatar’ın katılması beklenen Basın Odası programı kurumda örgütlü sendikanın eylem kararı nedeniyle yapılamıyor.

Akitli personelin durumu üzerinden bir süredir devam eden tartışmalar, personelin eylemi ile yeni bir boyut kazandı.

Bay- Sen, Başbakan Ersin Tatar’ın BRT’de katılacağı tüm programları protesto etme kararı aldı.

Kurumda toplanan BRT personeli alkışlarla Başbakan Tatar’ı, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve müdür Meryem Özkurt’u protesto etti. Kurumda protestolar devam ederken, Başbakan Ersin Tatar kurumdan ayrıldı.

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