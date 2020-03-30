Bozkurt’tan Gazimağusa için 10 bin dolar

Gazimağusa’da korona virüs testleri başlıyor…

Mağusa Devlet Hastanesi’nde de Coronavirüs testi yapılması için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Hastane içerisinde uygun ortam için hazırlıklar tamamlanırken, hedef Nisan ayının ilk haftasında bin adet kit ile tahlillere başlanması.

Bu amaçla açılan yardım kampanyasına NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı ve MTG Başkanı Koral Bozkurt 10 bin dolar bağışladı.

Bozkurt, daha önce de ateşli hastalar için oluşturulan poliklinik alanı ve ekiplerin kullanması için araçlarını hastane için seferber etmişti.

Bozkurt, herkesin elini taşın altına koyacağı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Önce sağlık diyerek tüm imkanlarımızı Mağusa ve bölge halkı için seferber ettik. Elimiz taşın altındadır.

Başhekimimiz Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve ekibinin özverili çalışmalarına bir nebze katkımız oldu ise ne mutlu bize.

İnanıyorum ki Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kurulacak olan bu hızlı testler hastalığın yayılmamasına olumlu etki sağlayacaktır.

Kalfaoğlu da her fırsatta yardımını esirgemeyen Bozkurt ve NorthernLand Group ailesine teşekkür etti.