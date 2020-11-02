Bozkurt işareti bile Fransa'yı korkuttu

Fransa İçişleri Bakanı, MHP ile bağlantılı ‘Bozkurtlar’ hareketini yasaklayacaklarını açıkladı.

Fransa parlamentosunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi ‘Bozkurtlar’ hareketini ortadan kaldırmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini” duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın hafta sonunda Ermeni Soykırımını anma etkinliğinin saldırıya uğramasının ardından aşırı Türk milliyetçisi ‘Bozkurtlar’ hareketini yasaklayacağına dair açıklama yaptı.

Açıklama, 1915’te öldürülen Osmanlı Ermenilerinin anısına Lyon şehri dışında bulunan anıta ‘Bozkurtlar’ anlamına gelen Fransızca ‘Loups gris’ ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin başharflerine atıfla ‘RTE’ gibi sloganlar yazılması üzerine geldi.

Anıta yazı yazılmasından önce Lyon’da aşırı Türk milliyetçisi gruplar sokaklarda gövde gösterisinde bulunmuş ve Ermenilere yönelik tehditkar sloganlar kullanmıştı.

Bölge valisi Pascal Mailhos, Twitter’da “Yapılan tahribatları şiddetle kınıyor, Ermeni cemaatine tam destek veriyorum. Bu saygısızlıkların faillerini bulmak için her şey yapılacak” mesajını paylaştı.

AVUSTURYA VE ALMANYA DA YASAKLADI

Almanya ve Avusturya’da ülkücü hareketi ‘aşırı sağ’ olarak kabul eden ülkeler arasında. Bu ülkelerde aşırı sağ hareketlerin sembollerine yasak getirilmişti. Bu yasaklar arasında bozkurt işareti yapmak da bulunuyor.

Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” adı altında aralarında “Bozkurt” sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan “Sembol Yasası” 2019 yılının Mart ayında yürürlüğe girmişti.

Avusturya’nın ardından Almanya da Bozkurt sembolünün (kurt) Hitler’in selamına benzediği gerekçesiyle anayasaya aykırı bularak yasaklamıştı. Ülkücüler Almanya’da, en büyük aşırı sağcı ve Anayasa düşmanı örgütlerden biri kabul ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenilerin yoğun yaşadığı Decines’deki Ermeni Ulusal Anma Merkezi duvarı ve ‘Ermeni Soykırım Anıtı’na sprey boyayla yazı yazılmasından önce aşırı Türk milliyetçisi gruplar sokaklarda gövde gösterisinde bulunmuş ve Ermenilerin yaşadığı semtlerde tehditkar sloganlar kullanmıştı.

Bunun öncesinde Fransa’nın Vienne şehri yakınlarında gösteri yapan Ermenistan yanlıları ile Türkiye kökenliler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 21:04