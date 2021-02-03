Bostancı’da yarından itibaren ücretsiz koronavirüs testi

Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 5 pozitif vakanın tespit edildiğini belirtti.

Arkın, yarından itibaren ücretsiz Koronavirüs testi yapılacağını söyledi. Arkın'ın söz konusu açıklaması şöyle: “4 Şubat 2021 tarihinde sabah 9.00-12.00 arası Güzelyurt Sağlık Ocağı ve öğleden sonra saat 13.00-16.00 Aş. Bostancı Köy meydadında, Eczane karşısı Hüseyin Şurimi kahvehanesi önünde test yaptırmak isteyen halkımız test yaptırabilecektir. Tüm halkımız vatandaşlık görevini yerine getirsin. Köyümüzde çıkan pozitif 5 vakaya temas edilmişse, test ihmal edilmesin. Sağlıklı günler dilerim."

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 21:24